Honor ha annunciato qualche mese fa due nuovi smartphone della serie Honor Play, cioè gli ultimi Honor Play 4T e Honor Play 4T Pro. A quanto pare, però, sembra che si aggiungerà a breve un altro dispositivo di questa serie, cioè il nuovo Honor Play 4 Pro.

Honor Play 4 Pro in arrivo sul mercato con supporto al 5G

Ecco quindi che arriverà un nuovo smartphone della serie Play di Honor. Questo device, a differenza degli altri due dispositivi della serie, avrà qualche caratteristica tecnica migliore. Tra queste, ci sarà il supporto alle reti di quinta generazione grazie alla presenza del nuovo processore dell’azienda, cioè il SoC HiSilicon Kirin 820 5G.

Il design di questo smartphone sarà caratterizzato dalla presenza di un display dotato di un doppio foro e da due fotocamere posteriori. Risulterà molto particolare la backcover di questo device, dato che è caratterizzata da una strana texture e dal logo del processore montato a bordo. Il sensore fotografico principale sarà da 40 megapixel e sarà, nello specifico, il sensore Sony IMX600y.

Per quanto riguarda il display, ci troveremo di fronte a un pannello IPS LCD e per questo motivo il sensore biometrico per lo sblocco del device sarà posizionato sul frame laterale (nello specifico verrà integrato all’interno del tasto di accensione e spegnimento). In basso sarà poi presente la porta di ricarica USB Type C (che permetterà una ricarica rapida da 40W), lo speaker di sistema e lo slot per inserire la scheda sim. Al momento non conosciamo ancora il prezzo di vendita del nuovo Honor Play 4 Pro, ma immaginiamo che si aggirerà attorno ai 250-300€.