Il motore diesel distrugge completamente l’elettrico, nonostante tutti gli sforzi profusi nel corso degli ultimi mesi, la maggior parte della popolazione continua ad amarlo incondizionatamente e continuerà ad acquistarlo per molto tempo ancora.

Il cambiamento ci deve assolutamente essere, siamo giunti al fatidico “punto di non ritorno” in cui dobbiamo fare qualcosa per invertire una pericolosa tendenza. L’inquinamento è fuori controllo, tutti noi siamo chiamati ad un piccolo sforzo per ridurre le emissioni, consapevolmente che l’acquisto di un’automobile elettrica rappresenti una piccola goccia in un oceano di cose da cambiare.

Nonostante questa premessa, una recente statistica ha effettivamente dimostrato che al giorno d’oggi gli utenti preferiscono ancora il motore diesel all’elettrico, le motivazioni più comuni sono le seguenti.

Diesel contro Elettrico: gli utenti non cambiano assolutamente idea