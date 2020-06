Con la diffusione del virus, molte persone cominciano a prestare molta attenzione alla propria igiene. Indossare mascherine e lavarsi le mani diventano le azioni fondamentali nella propria quotidianità. Tuttavia, tenendo conto dell’attuale situazione di emergenza, si dovrebbe anche prestare più attenzione alla propria igiene anche quando si ascolta la musica a casa. In questo caso, gli auricolari con sterilizzazione UV possono essere di aiuto.

In collaborazione con Qualcomm, Tronsmart lancia i suoi primi auricolari TWS con sterilizzazione UV chiamati Onyx Free. Cosa possiamo aspettarci da questi auricolari anti-virus?

Sterilizzazione UV: più sicuri che mai

Dotati della funzione di sterilizzazione UV, le Tronsmart Onyx Free sono più puliti e più sicuri da usare. Basta mettere gli auricolari nella custodia di ricarica e i raggi UV sterilizzeranno automaticamente il dispositivo per 60 secondi per uccidere i batteri. Questa funzione ti consente di avere un’esperienza d’uso più sicura che mai.

Chip Qualcomm autentico

Grazie all’utilizzo del chip Qualcomm, puoi ottenere una connessione più stabile e una qualità del suono migliore con una trasmissione più veloce, una latenza ultra bassa e un basso consumo energetico.

Grado di Protezione IPX7 per prestazioni migliorate

Tronsmart Onyx Free sono progettate con il grado di impermeabilità IPX7. Significa che è ancora possibile ascoltare la musica anche se ci si immerge in acqua nel raggio di 1 metro.

Interruttori Tattili Panasonic

Dotati di interruttori tattili Panasonic, Tronsmart Onyx Free forniscono un controllo più preciso e più confortevole con il 71% di riduzione della pressione alle orecchie rispetto agli auricolari comuni con touch-control.

Qualità del Suono da Studio

Dotati chip Qualcomm, Tronsmart Onyx Free supporta il formato audio senza perdita di dati aptX™. Inoltre, il tempo di riproduzione di 35 ore ti consente di ascoltare la musica senza interruzioni.

Inoltre, consentono anche di utilizzare un singolo auricolare o entrambi gli auricolari con modalità mono o stereo. L’assistente vocale consente un’operazione a mani libere. Tronsmart Onyx Free sono la scelta migliore per te non solo per la loro funzione di sterilizzazione UV antivirus ma anche per le loro alte prestazioni al solo prezzo di 32 euro.

Controlla questa pagina per maggiori dettagli. Acquista ora: https://bit.ly/2AwPjRu