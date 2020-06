“Off Twitter for a while” ha twittato Elon Musk, una delle personalità più controverse degli ultimi anni. Musk ha annunciato ieri che si prenderà una pausa dalla piattaforma.

Il fondatore di SpaceX e Tesla è uno degli utenti di più alto profilo e posta regolarmente facendo importanti annunci su se stesso o sulle sue aziende, talvolta creando anche polemiche. L’annuncio della pausa da Twitter arriva pochi giorni dopo la missione spaziale di SpaceX con la Nasa che passerà alla storia. Diventata anche la prima compagnia privata a mandare in orbita una navicella spaziale e trasportando gli astronauti della NASA Robert Behnken e Douglas Hurley. Il lancio è stato anche la prima volta che la Nasa ha lanciato astronauti dal suolo americano dopo tanti anni.

Musk non ha spiegato il motivo per cui ha deciso di prendersi del tempo lontano dai social media. Il celebre miliardario ha avuto diversi momenti controversi su Twitter. Infatti, è stato anche sanzionato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) per le accuse agli investitori decisamente fuorvianti che si sono verificate proprio su Twitter. In passato egli stesso ha affermato che il suo account Twitter è “totale assurdità”.

Elon Musk è spesso al centro del mirino sui social e non solo sia per le sue affermazioni talvolta criticate che per le sue scelte singolari, come il nome particolare dato a suo figlio che è stato in tendenza sui social per giorni. Curioso che un personaggio come Musk, sempre al centro dell’attenzione, abbia deciso di distaccarsi per un po’ dal mondo dei social. Arrivano le prime reazioni, tra cui spicca quella di Anonymous, noto gruppo di hacker, che vi riportiamo di seguito.

“Ci pensiamo noi da adesso”, dichiara Anonymous, alludendo alla battaglia sociale che sta portando avanti in questi giorni e che vede coinvolte persone proprio come Musk.