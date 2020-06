Si tratta di una situazione relativamente nuova per il piccolo robottino, ma a quanto pare reale, infatti per la prima volta anche il sistema operativo di casa Google sta avendo problemi a digerire un determinato file, in questo caso parliamo di un’immagine.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di un OS per smartphone mandato in blocco da un determinato elemento visualizzato a schermo, solo che lo storico ci racconta di una maggiore predisposizione di iOS a questa tipologia di problemi.

Ebbene sembrerebbe essere arrivato anche il turno di Android, infatti sta circolando in rete un’immagine, precisamente uno sfondo raffigurante delle montagne che, se impostata come sfondo manderà il vostro cellulare in bootloop infiniti.

Cosa accade precisamente

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

L’immagine se visualizzata o anche modificata non crea nessun problema, ma diventa pressoché fatale se impostata come sfondo, dal momento che manderà il vostro cellulare in bootloop, un problema che risulta ostico da risolvere per i non esperti (entrare nel menù recovery ed eseguire i wipe data).

Ma perchè succede questo ? Il problema nasce si dall’immagine, ma non tanto da eventuali caratteri o stringhe di codice presenti in essa, bensì dal suo spazio cromatico, diverso dai classici e che il telefono all’avvio non riesce ad elaborare da solo, cosa che ovviamente ne impedisce il caricamento e l’avvio, portandolo in una spirale di riavvii infinita.

Si tratta di uno dei rarissimi casi che coinvolge Android, infatti questa tipologia di problemi molto spesso colpiva i telefoni targati Apple, recente ad esempio è il caso del carattere con bandiera italiana che bloccava gli iPhone.