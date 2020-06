Dopo i primi trailer, il rilascio di alcune key per l’accesso alla closed beta e un grosso flusso di utenti, il nuovo FPS di Riot, Valorant è stato rilasciato ufficialmente. Il gioco è stato lanciato prima in Asia, poi in Europa e da poco anche in America.

I giocatori che hanno avuto accesso alla closed beta noteranno diversi cambiamenti di questa nuova versione di Valorant; essi vanno dalle piccole modifiche alle nuove aggiunte elencate nelle note della patch. Inoltre, simile al lancio della closed beta, la modalità competitiva non sarà inizialmente disponibile mentre il team di sviluppo cerca di concentrarsi sulla stabilità.

Valorant è disponibile al download

Una nuova modalità di gioco, chiamata Spike Rush, è disponibile in versione beta e l’idea è quella di offrire una partita più frenetica veloce. Rispetto alle partite non classificate, che possono durare tra i 30 ai 40 minuti, questa nuova modalità è composta da solo 4 round e dura tra gli 8 e i 12 minuti. È disponibile una nuovissima mappa, Ascent, che presenta un’area centrale che le squadre possono controllare per gestire diversi attacchi..

Reyna è il primo nuovo personaggio che Riot aggiunge al gioco. Viene descritta come un agente che ha bisogno di uccisioni per potenziare le sue abilità speciali. Secondo un designer “Se non ottiene uccisioni, però, il personaggio è quasi inutile. Stai facendo una grande scommessa scegliendo Reyna. ”

Anche gli eroi esistenti Sage, Omen, Phoenix, Raze e Jett hanno modificato le loro abilità. Inoltre, l’hitbox dei colpi è stata aggiornata e le correzioni delle prestazioni dovrebbero aiutare a mantenere costanti i framerate. Riot ha anche pubblicato un “codice comunità” prima del lancio per stabilire cosa si aspettano dai giocatori. Per coloro che infrangono le regole è previsto un ban di 72 ore dai canali di chat.