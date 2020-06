Amazon consente adesso di acquistare prodotti a rate attraverso finanziamento Cofidis, un istituto di credito specializzato. Il nuovo metodo di pagamento è – al momento – disponibile solamente per alcuni utenti selezionati che hanno collegato il proprio conto corrente all’account Amazon, ed è attualmente ancora in fase di test. Il finanziamento, che avviene per mezzo della piattaforma CreditLine, può essere richiesto per il pagamento di ordini del valore compreso tra i cento ed i millecinquecento euro, incluse le spese di spedizione.

Se il proprio ordine è idoneo per l’acquisto con CreditLine, questa opzione verrà mostrata nella pagina di selezione del metodo di pagamento durante il processo di acquisto. CreditLine dovrebbe coprire la maggior parte degli articoli disponibili su Amazon Italia, ma ne sono esclusi: prodotti e contenuti digitali: articoli esauriti, disponibili a breve o in pre-ordine; prodotti alimentari; iscrizione al servizio Prime e buoni regalo Amazon.

Amazon, come richiedere finanziamento Cofidis

Come già anticipato, se il tuo ordine sarà idoneo per l’acquisto con finanziamento Cofidis, visualizzerai l’opzione «CreditLine» nella pagina di selezione del metodo di pagamento. Per procedere con l’acquisto, dovrai selezionare l’opzione “Finanziamento con CreditLine di Cofidis”. A questo punto, verrai reindirizzato al modulo di richiesta del finanziamento, che dovrai compilare inserendo i tuoi dati personali, il tuo indirizzo, il tuo codice IBAN, per poi fornire una copia di un tuo documento di riconoscimento (passaporto o patente di guida) e della tessera sanitaria. Il tutto, ovviamente, deve essere ancora in corso di validità.

La domanda verrà esaminata da Cofidis e l’esito della richiesta, che si tratti di approvazione o rifiuto, verrà comunicato online in tempo reale. Se la richiesta viene approvata, riceverai una mail di conferma dell’ordine e due e-mail da Cofidis, una relativa all’approvazione della richiesta, l’altra con il contratto Cofidis. In caso di reso di un intero ordine, se non hai ancora iniziato il piano di rimborso, Cofidis annullerà il piano. Se, al contrario, hai già pagato alcune rate, Cofidis effettuerà il rimborso di quanto pagato entro sette giorni lavorativi dall’elaborazione del reso ed annullerà il piano di rimborso.