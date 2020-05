Una nuova promozione è approdata in casa Fastweb e porta con sé interessanti notizie per tutti gli utenti che desiderano diventare clienti di tale operatore. Dedicata in special modo a chi è interessato ad un abbonamento per la linea domestica, la promo unisce al mondo di internet il mondo del gaming consentendo a chiunque di venire in possesso di un abbonamento annuale di Xbox, l’Xbox Live Gold.

Fastweb regala ai suoi nuovi clienti un anno di abbonamento Xbox: ecco tutti i dettagli

Attualmente in promozione ad un prezzo scontato, l’abbonamento di Fastweb non solo permette ai nuovi clienti di ottenere la fibra ultraveloce ad un prezzo congeniale, ma di beneficiare altresì di 12 mesi di Xbox Live Gold inclusi nell’offerta.

Attivabile esclusivamente online, tale offerta è soggetta a scadenze prossime (attualmente il sito riporta oggi 31 maggio come limite massimo), dunque se siete interessati vi suggeriamo di approfittarne.

Con un costo di 29,95 euro al mese l’offerta vanta il pregio di avere un costo fisso e di contenere, all’interno del suo prezzo mensile, anche le quote relative al modem e all’attivazione. Attivando Fastweb Casa, ogni utente disporrà, inoltre, di alcuni servizi accessori come l’Assistenza Clienti MyFastweb e le chiamate Illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali.

Ovviamente l’offerta prevede di base la fibra ultraveloce fino ad 1 Gigabit/s ma nel caso in cui la propria abitazione non sia raggiunta da tale tecnologia la scelta potrà ricadere sulla fibra FTTC (fino a 100 o 200 Mbit/s) o sull’ADSL (fino a 20 Mbit/S). Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale Fastweb.