Sony PlayStation 5, il futuro del gaming: l’evento il 4 giugno

Sony ha in programma un evento importantissimo per quanto riguarda la PlayStation e il tutto si scoprirà tra poco meno di una settimana

Una grossa fetta di videogiocatori sta aspettando sempre con più ansia l’arrivo della nuova console di casa Sony, la PlayStation 5. Un’attesa resa ancora più grande dalla pandemia in corso che per molti aspetti ha favorito l’industria del gaming a livello mondiale. Detto questo, ha anche messo i bastoni delle ruote annullando conferenza come l’E3. Niente fiera, ma comunque il colosso nipponico terrà un evento in data 4 giugno.

Tramite il proprio sito web ufficiale PlayStation, Sony terrà un evento live streaming con focus la console di prossima generazione. Molte informazioni già si conoscono e non si parla di specifiche trapelate, ma rivelate proprio dalla casa madre. Visto questo aspetto, si suppone che questa nuova uscita rivelerà qualcosa di più succulento, qualcuno ipotizza proprio il lancio della console, anche se è chiaro che si parlerà più dei giochi e delle esclusive.

Sony: l’evento dedicato alla PlayStation 5

“Ecco perché sono entusiasta di condividere che presto ti daremo una prima occhiata ai giochi a cui giocherai dopo il lancio di PlayStation 5 durante le vacanze. I giochi in arrivo su PS5 rappresentano i migliori del settore da studi innovativi che si estendono in tutto il mondo. Gli studi, sia più grandi che più piccoli, quelli più recenti e quelli più affermati, sono stati tutti al lavoro per sviluppare giochi che mostreranno il potenziale dell’hardware.”

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC — PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020

Andando un attimo oltre al tema dell’evento, bisogna entrare nell’ottica che per molto tempo ci saranno solo eventi online e non dal vivo, forse fino all’anno prossimo. Proprio per questo Sony ha in mente altre live streaming tutte pensate per dare ancora più risalto alla PlayStation 5.