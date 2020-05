Se Sony ha già presentato l’Xperia 1 II a febbraio ed è arrivato in Giappone a maggio, per il resto del mondo c’è ancora da aspettare. E forse non è così tanto una notizia negativa. Teoricamente, lo smartphone in questione arriverà sul mercato a luglio con un prezzo spaventoso. In dollari si parla di 1.199. Convertiti in euro, e in aggiunta con le tasse, si potrebbe raggiungere vette impensabili per un top di gamma “ordinario”.

Ancora una volta quindi, guardando alla situazione attuale e all’esperienza passata, si può già presumere che il dispositivo non sarà un campione in fatto di vendita. Un costo troppo alto senza delle alternative valide. Non una serie, ma un singolo modello da un costo spropositato rispetto alla concorrenza.

Sony e gli smartphone Xperia: viene compreso il mercato?

I dispositivi Xperia degli ultimi anni hanno presentato sempre due pecche pesanti che ne hanno inficiato il successo a tutto tondo. Non è una semplice opinione, è la realtà dei fatti che si evince da ogni rapporto trimestrale degli ultimi tre anni. Il primo è la scarsa pubblicità che questi smartphone ricevono. La seconda è proprio il prezzo troppo alto delle ammiraglie, un prezzo non in linea con gli altri marchi.

In ogni caso, lo smartphone arriverà alimentato da un processore Snapdragon 865 con un supporto di 8 GB di RAM e 256 GB di ROM. Lo schermo da 6,7 pollici sarà il punto di forza, ma anche il comparto fotografico posteriore non scherza con il trittico di sensori da 12 MP. La data di lancio si è scoperta per un errore di un sito.