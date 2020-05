Le novità su Lucifer e sull’imminente quinta stagione si fanno sempre più vicine: dopo mesi e mesi di attesa, finalmente, i fans potranno tirare un sospiro di sollievo dato che presto potranno visionare le nuove puntate. Sebbene una data di uscita ufficiale non sia stata ancora confermata, molte indiscrezioni circolano nell’aria per merito delle ultime rivelazioni effettuate dallo showrunner, le quali hanno lasciato tutti intrepidi.

Con una sesta stagione già in produzione, dunque, quella in arrivo si classificherà come la penultima e svelerà, finalmente, delle novità senza eguali per gli spettatori.

Lucifer 5: la data d’uscita verrà svelata presto, forse in questo specifico giorno?

La possibilità che la data d’uscita della quinta stagione venga svelata nei primi giorni di giugno si fa sempre più consistentemente. Attraverso gli ultimi indizi, infatti, gli spettatori hanno individuato nel 6 giugno il giorno prediletto grazie anche ad un indizio: il fatidico numero del diavolo, il 666.

Lucifer, dunque, tonerà presto a sollevare gli umori degli spettatori con una nuova stagione ricca di novità e con all’interno la sua imperdibile puntata musical. Stando alle indiscrezioni maggiori, la stessa quinta stagione verrà suddivisa in due parti su Netflix: ognuna delle quali sarà costituita da 8 episodi e, ovviamente, verranno rilasciate in due tempi diversi.

Ricordiamo, infine, gli utenti che nel corso di queste nuove puntate sarà finalmente assistere all’apparizione dell’inferno per la prima volta in assoluto, location fino ad ora ignota agli occhi degli spettatori. Il nostro Lucifer risolverà le sue pene? Per sapere cosa accadrà nello specifico non ci resta che attendere incrociando le dita.