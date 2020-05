L’LG Velvet arriverà presto in Europa. Il nuovo device è stato visto di recente sul sito ufficiale italiano di LG e dovrebbe essere lanciato a giugno 2020. Il dispositivo è l’ultimo ad essere rilasciato dall’azienda sudcoreana. Esso è probabilmente un altro tentativo di rivitalizzare il suo portafoglio di smartphone.

LG Velvet è un telefono di fascia media, dotato del chip Snapdragon 765G di Qualcomm. È stato annunciato alcune settimane fa, ma la società non ha ancora rivelato alcun dettaglio sulla sua disponibilità al di fuori del suo paese di origine della Corea del Sud.

LG Velvet, speriamo a breve in un annuncio ufficiale

Tuttavia, ora l’elenco ufficiale, che è stato recentemente individuato, ha rivelato che la disponibilità del dispositivo arriverà nel giugno 2020. Inoltre, potrebbe anche arrivare con ogni variante di colore in Europa, vale a dire Sunset, Aurora White, Aurora Grey e Aurora Green.

Al momento, un elenco simile in paesi vicini come siti web spagnoli e francesi non hanno rivelato alcun risultato. Ciò può essere dovuto a un incidente della controparte italiana o ad un eventuale rilascio iniziale sul mercato italiano. In particolare, i rapporti della Corea del Sud hanno persino affermato che l’LG Velvet potrebbe dirigersi molto presto negli Stati Uniti.

Sfortunatamente, finora non sono stati forniti dettagli specifici sulle date di lancio e sulle caratteristiche complete del dispositivo. Esso potrebbe essere un tentativo di LG di rinnovare la sua serie di smartphone. Non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale della società per conoscere nel dettaglio questo dispositivo.