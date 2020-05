“Abbiamo trovato questa foto per terra nel parcheggio del supermercato X, cerchiamo i proprietari”. Così comincia il post che si aggira sui social (ed in particolare su Facebook) in questi giorni. Migliaia di utenti stanno condividendo la foto di una giovane coppia del passato felice e sorridente. Peccato però che questa sia frutto della fantasia degli impostori, i quali non hanno messo in conto la reale fama di quel ritratto antico. Si tratta di due celebri figure. A chi appartengono realmente?

Facebook: lo strano caso della foto ritrovata

“Ho trovato questa foto per terra vicino al supermercato Eurospin. Sarà sicuramente caduta a terra a qualcuno, condividetela per aiutarmi a trovare il proprietario”. Ed ecco che l’immagine inizia a fare il giro dei gruppi Facebook legati soprattutto alle comunità locali. In tal modo è però arrivata anche agli attenti e appassionati di cinema, i quali hanno riconosciuto subito i due volti ritratti. Si trattava dei genitori di Martin McFly, protagonista di “Ritorno al Futuro”, appunto. Ovviamente a molti questo dettaglio rimane sconosciuto, dunque continuano a condividere la foto su Facebook taggando amici e conoscenti.

Il gioco è piuttosto banale: si inscena un ritrovamento casuale (di solito a terra e nelle vicinanze di un supermercato noto al vicinato) e si chiedono delle info circa la foto trovata. Ovviamente non è andata persa nessuna immagine da restituire, dato che riguarda una beffa.

Che si tratti di una tecnica per acquisire fama o semplicemente un nuovo modo di scherzare sul web, oramai è stato scoperto.