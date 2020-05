Unieuro sta per concludere uno dei volantini più speciali degli ultimi mesi, tutti gli utenti potranno infatti accedere al cosiddetto “Speciale Grandi Elettrodomestici”, al suo interno si trovano un grandissimo quantitativo di offerte e di sconti dai prezzi estremamente interessanti.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, possono essere tranquillamente completati sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio. Un ordine sul sito comporta però il pagamento delle spese di spedizione presso il domicilio, di conseguenza prestate particolare attenzione alla cifra finale mostrata a schermo. Nell’eventualità in cui acquistaste in negozio, ricordiamo comunque che la consegna è gratuita entro 30km dal punto vendita.

Volantino Unieuro: le offerte sono incredibili

Tantissime offerte attendono gli utenti, a patto però che siano disposti ad acquistare un elettrodomestico, il volantino corrente è difatti interamente dedicato a prodotti di grandi dimensioni, quali sono lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, forni e lavastoviglie.

Gli acquisti, come specificato in apertura dell’articolo, potranno essere completati sia online che nei punti vendita; interessante la possibilità di approfittare del pagamento rateizzato a Tasso Zero, per richiederlo sarà necessario presentare le buste paga dei mesi precedenti per la valutazione d’affidabilità creditizia. Il pagamento inizierà a partire dal mese di Settembre 2020, avverrà in 10 rate uguali addebitate in automatico direttamente sul conto corrente bancario.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a prendere visione delle pagine del volantino Unieuro indicate al seguente link, la campagna è in scadenza nei prossimi giorni.