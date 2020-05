HUAWEI P40 Pro continua ad essere lo smartphone dotato del miglior comparto fotografico di sempre. DxOMark, azienda francese specializzata nella valutazione scientifica di smartphone, obiettivi e fotocamere, ha attribuito al dispositivo un totale di 140 punti, raggiungendo – in questo modo – il punteggio più alto mai registrato.

HUAWEI P40 Pro ha garantito prestazioni fotografiche di alta qualità anche nelle condizioni più critiche, come in scene ad alto contrasto o in presenza di luminosità ridotta, ed i risultati sono stati di gran lunga migliori rispetto a quelli raggiunti dai principali competitor, come iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S20+, Xiaomi Mi 10 Pro ed OPPO Find X2 Pro.

Del resto, quando il colosso cinese ha presentato i nuovi smartphone della famiglia HUAWEI P40, ha dichiarato che questi prodotti sono stati pensati per riscrivere le regole della fotografia da mobile, mettendo nelle tasche degli utenti un prodotto che garantisse loro risultati fotografici di qualità professionale.

HUAWEI P40 Pro ha la miglior fotocamera di sempre

HUAWEI P40 Pro sfoggia una quad-camera Leica, con sensore principale UltraVision da 50 MP (23mm, f/1.9, OIS), accompagnato da una Cine Camera Ultra-Grandangolare da 40 MP ( 18mm, f/1.8 per Time Lapse 4K e Slow Motion fino a 7680 fps), una telefoto periscopica da 12 MP con capacità zoom ottico 5X (125mm, f/3.4) e sensore TOF 3D. Quest’ultimo può anche essere utilizzato per aggiungere un tocco di originalità in più alle proprie foto, realizzando un modello 3D dell’oggetto scannerizzato. Oltre ciò, la funzionalità AI Golden Snap permette di rimuovere i passanti dalle foto ed i riflessi dalle superfici. Presente una dual selfie-camera da 32 MP con sensore di profondità.

Il funzionamento del comparto fotografico di HUAWEI P40 Pro è stato apprezzato in tutti gli scenari testati. Anche le capacità dello zoom sono state premiate, e la telefoto periscopica utilizzata in combinazione con la fotocamera principale e migliorie effettuate dal software, riesce ad offrire dettagli eccezionali e bassi livelli di rumore in tutti i fattori di zoom testati. Nonostante la fotocamera di HUAWEI P40 Pro non offra il campo visivo più ampio in assoluto, la qualità dell’immagine è comunque eccellente, con un’ampia gamma dinamica, dettagli molto buoni e basso rumore.

Gli esperti di DxOMark ribadiscono che questo sia il miglior camera-phone del momento, e lo consigliano a tutti gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone che offra loro prestazioni di altissimo livello, soprattutto in ambito fotografico.