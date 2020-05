Borderlands The Handsome Collection potrebbe essere il prossimo gioco gratuito disponibile su Epic Games Store. La scorsa settimana, la community di gioco è impazzita quando GTA 5 è stato reso gratuito sullo store, mandando i server down per diverse ore. Di recente, Civilization VI ha sostituito GTA 5 ed è ora possibile riscattarlo gratuitamente su Epic Games Store. Questi giochi possono essere riscattati e giocati quando si desira.

Civilization VI può essere scaricato gratuitamente su Epic Games Store fino al 28 maggio. Tuttavia, sembra che le cose andranno ancora meglio la prossima settimana. Questo perché il prossimo gioco ad essere gratuito, secondo un leak, su Epic Games Store potrebbe essere Borderlands: The Handsome Collection.

Borderlands potrebbe arrivare gratuitamente su Epic Games Store

Per quelli di voi che non sono a conoscenza, Borderlands: The Handsome Collection è composta dai giochi Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel. Inoltre, il bundle include tutti i DLC e contenuti scaricabili rilasciati nel corso degli anni. Dunque, la possibilità di ottenere questa collezione gratuitamente è sufficiente per mettere hype ai fan di Borderlands.

Queste informazioni sui futuri giochi gratuiti di Epic Games Store provengono da un leak apparso su Reddit. Il leak menziona quattro grandi titoli, ovvero GTA 5, Civilization VI, Borderlands: The Handsome Collection e Ark: Survival Evolved. Se queste notizie dovessero rivelarsi vere, Borderlands: The Handsome Collection sarà disponibile gratuitamente su Epic Games Store la prossima settimana dal 28 maggio.

Inoltre, sembra che uno dei prossimi giochi gratuiti sarà Ark: Survival Evolved, scaricabile gratuitamente a partire dal 4 giugno.Naturalmente, niente di tutto ciò è stato confermato ed è meglio prendere le informazioni con un pizzico di sale.