La WindTre Unlimited 200 Special è l’unica offerta sul mercato in grado di garantire all’utente la possibilità di attivare 200 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, un’occasione più unica che rara che farà risparmiare moltissimo denaro e godere di tantissimi contenuti.

A differenza delle più classiche e canoniche operator attack, come ad esempio le ultime proposte di Vodafone, la suddetta appare essere disponibile per ogni utente sul territorio nazionale, con o senza portabilità (anche per i già clienti). Essendo raggiungibile da chiunque, le uniche differenze si hanno sul costo iniziale da sostenere, se cliente WindTre si pagheranno soli 19,99 euro, mentre tutti gli altri dovranno pagare solo 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Indipendentemente dalla “versione” scelta, è bene ricordare la presenza di un vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro il quale il consumatore si ritrova costretto a restare cliente WindTre, onde evitare il pagamento di una penale di alcun tipo.

WindTre: la promozione è davvero molto speciale

Tutto questo per richiedere comunque una promozione molto speciale, il consumatore si ritrova a poter fruire nel corso della mensilità di 200 SMS verso ogni utente, 200 giga di traffico dati alla velocità massima disponibile, per finire poi con i classici minuti illimitati per telefonare ad ogni numero sul territorio nazionale.

L’unica nota negativa, se proprio dovessimo trovarne una, riguarda il prezzo finale di vendita, pari a 29,99 euro addebitati sul credito residuo della SIM acquistati. E’ presente anche la versione Easy Pay, senza modifiche effettive al bundle, ma con annesso il pagamento obbligatorio tramite conto corrente o carta di credito.