Sono da poco arrivate alcune importanti novità riguardanti uno dei prossimi dispositivi di fascia bassa del colosso sudcoreano Samsung. Nello specifico, stiamo parlando del prossmo Samsung Galaxy M01 del quale sono trapelati online presunta scheda tecnica e prezzo di vendita.

Ecco le specifiche e il prezzo del prossimo entry-level di Samsung

La fonte di queste informazioni è il portale Android Pure. Sul portale in questione, come già accennato, sono state riportate numerose informazioni di questo terminale. Stando a quanto riportato, il prossimo Samsung Galaxy M01 non sarà caratterizzato da novità di rilievo né dal punto di vista estetico né per quanto riguarda la scheda tecnica vera e propria.

Stilisticamente parlando, infatti, questo dispositivo avrà un display con classico notch a goccia (in questo caso un Infinity-V Display) e una dual camera posteriore a semaforo. Nello specifico, troveremo un sensore fotografico principale da 13 megapixel più un sensore di profondità da 2 megapixel. La fotocamera anteriore alloggiata nel notch sarà invece da 5 megapixel.

Il SoC montato a bordo sarà lo Snapdragon 439 di casa Qualcomm e in accoppiata ci saranno 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno espandibile tramite microSD fino a 1 TB. Il display sarà invece un pannello TFT da 5.71 pollici di diagonale e in risoluzione FullHD+. La batteria montata a bordo sarà da 4000 mAh e ci saranno alcune caratteristiche software come il supporto Dolby Atmos, l’interfaccia utente One UI e l’applicazione Samsung Health. Le dimensioni, infine, dovrebbero essere pari a 146.3 x 70.86 x 9.8 mm.

Vi avevamo però anticipato che è trapelato anche il presunto prezzo di vendita. Secondo gli ultimi rumors, il nuovo entry-level di Samsung verrà venduto ad un prezzo di 9000 INR, cioè a circa 105€ al cambio attuale.