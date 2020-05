Quest’oggi si torna a parlare dei prossimi phablet di punta del colosso sudcoreano, cioè dei nuovi Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20+. Nello specifico, i rumors e le indiscrezioni di oggi ci hanno rivelato quelle che potrebbero essere le probabili colorazioni dei due dispositivi.

Ecco le colorazioni previste per i prossimi phablet di casa Samsung

I rumors e le indiscrezioni trapelati nel corso di queste ultime settimane ci avevano rivelato alcune delle presunte specifiche tecniche e il possibile design dei due nuovi Galaxy Note targati Samsung. Nel corso delle ultime ore, però, sono arrivate delle nuove importanti novità riguardanti le probabili colorazioni dei due dispositivi.

La notizia arriva dal portale Galaxy Club. Nello specifico, il portale ha dichiarato che per il prossimo Samsung Galaxy Note 20 sono previste almeno tre colorazioni. Queste saranno grigio, verde e oro/rame. Per quanto riguarda la variante Plus, invece, sarebbero previste due colorazioni, cioè nero e oro/rame.

Ovviamente non sappiamo se questa notizia sarà veritiera oppure no. Tuttavia, se dovesse risultare effettivamente così, significherebbe che il colosso sudcoreano ha preferito adottare delle colorazioni più serie e più eleganti per i suoi phablet. Questi dispositivi, infatti, appartengono da sempre ad una categoria di prodotti aziendali e pensati per il lavoro.

Vi ricordiamo che il design di questi nuovi smartphone riprenderà a grandi linee quello visto sugli attuali top di gamma dell’azienda. La parte frontale sarà infatti occupata da un Infinity-O Display con un foro centrale. Sul posteriore, poi, troveremo la ormai nota zona rettangolare dove saranno collocati i vari sensori fotografici (ovviamente saranno di altissima qualità).