Dopo questo lungo lockdown finalmente arrivano le prime notizie riguardo alcune serie televisive molto attese, come ad esempio Peaky Blinders e Sex Education disponibili entrambe su Netflix. Le due fiction britanniche hanno riscosso un forte successo grazie alle trame particolari e alla bravura degli attori che hanno fatto innamorare migliaia di persone.

Purtroppo per coloro che hanno un account della piattaforma e hanno apprezzato notevolmente anche la seconda stagione, recentemente introdotta, di After Life le notizie a riguardo sono veramente poche. Comunque, ecco quali sono le notizie trapelate negli ultimi giorni.

Peaky Blinders, Sex Education e After Life: ecco le prime notizie in rete dopo il lockdown

La fiction Peaky Blinders ha rubato il cuore di tantissimi spettatori soprattutto per le vicende avvincenti che coinvolgono Thomas Shelby e la sua banda. La sesta stagione è attesa da migliaia di fan, ma purtroppo la produzione ha dovuto sospendere le riprese all’arrivo del Coronavirus.

Fortunatamente le riprese sono iniziate in totale sicurezza con tutte le protezioni necessarie per proteggere l’intera equipe e cast. Secondo alcune voci da corridoio, dunque, la sesta stagione potrebbe arrivare nei tempi previsti sul catalogo della piattaforma.

Anche Sex Education è una serie televisiva britannica che ha riscosso un grandioso successo soprattutto perché affronta temi delicati. La terza stagione sarebbe dovuta sbarcare su Netflix molto presto, ma a quanto pare la data di lancio potrebbe essere rimandata visto che le riprese sono temporaneamente sospese.

Purtroppo, non ci sono notizie per quanto riguarda After Life. I fan della serie hanno potuto vedere i nuovi episodi della seconda stagione poche settimane fa, ma per quanto riguarda le prossime stagioni non ci sono notizie a riguardo.