Euronics, per mano del socio SIEM, ha deciso di lanciare una campagna promozionale decisamente interessante e ricchissima di soddisfazioni, proprio alla portata di tutti gli utenti che al giorno d’oggi vogliono acquistare un nuovo prodotto di tecnologia, senza voler sottostare a particolari limitazioni.

Prima di proseguire è importante ricordare che quanto racconteremo è valido solo ed esclusivamente presso i negozi di proprietà Euronics SIEM, non altrove sul territorio nazionale o direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Allo stesso modo, nel momento in cui verrà superata una determinata soglia di spesa, ricordiamo essere disponibile il Tasso Zero senza interessi, l’utente potrà richiedere un prestito da restituire poi in comode rate fisse addebitate automaticamente sul conto corrente bancario.

Volantino Euronics: ecco come funziona la promozione

Il concetto alla base della promozione non potrebbe essere più semplice, “più si spende, maggiore sarà lo sconto attivato“. In altre parole, gli utenti che acquisteranno merce per almeno 300 euro riceveranno uno sconto in cassa di 30 euro, con una spesa di almeno 600 euro questi salirà a 100 euro, con una di 1000 euro si parla di 200 euro di riduzione, per finire poi con 500 euro su almeno 2000 euro di spesa.

Quanto scritto potrà essere applicato a qualsiasi acquisto effettuato nei punti vendita, indipendentemente dalla quantità e dalla categoria delle merce scelta. Le compravendite, lo ricordiamo, potranno essere completate solo ed esclusivamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics SIEM (copre in genere il sud Italia, tra cui Abruzzo, Campania, Puglia e limitrofi).