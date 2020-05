Spotify continua a voler essere il numero 1 indiscusso per quanto riguarda lo streaming musicale. Il numero dei podcast e degli abbonati sembra essere sempre maggiore ad Apple, ed ora ha implementato una nuova funzione. L’azienda svedese ha annunciato la rimozione del limite di 10.000 brani per La tua libreria. In questo modo sarà ancor più facile avere accesso ai singoli brani o agli album che hai salvato nei preferiti.

Questo non rappresentava un problema per la maggior parte degli utenti, i quali arrivavano ad un massimo di 2.000 canzoni all’interno delle loro librerie. Tuttavia, sono presenti alcuni utenti sulla piattaforma che non possono davvero fare a meno di ascoltare tanta musica e richiedevano questo cambiamento davvero da molto tempo.

Spotify: coloro che ascoltano musica assiduamente chiedevano da molto tempo la rimozione del limite

La rimozione del limite verrà applicata gradualmente alla piattaforma. È bene ricordare che gli altri limiti imposti dalla piattaforma rimangono, ossia il numero massimo di dispositivi per la riproduzione in assenza di Internet e il limite di 10.000 brani per quanto riguarda le playlist.

Come dicevamo prima, Spotify sembra voler mantenere il primato, e questo anche per quanto riguarda i podcast. Questo settore sta prendendo sempre più piede nell’ultimo periodo, tant’è che Apple è pronta a rilanciarsi. Infatti, l’azienda statunitense ha ingaggiato un nuovo dirigente per i podcast.

L’azienda di Cupertino non aggiorna i propri dati per quanto riguarda il suo numero di abbonati da diversi mesi, quindi non possiamo sapere se il divario con Spotify si sta colmando o meno. L’azienda svedese invece, ha annunciato recentemente i suoi dati sugli abbonati e sono 130 milioni.