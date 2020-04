Dopo aver annunciato il suo tablet top di gamma lo scorso luglio 2019, il colosso sudcoreano Samsung ha finalmente deciso di presentare ufficialmente un nuovo tablet appartenente alla fascia media del mercato. Stiamo parlando del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite, un device medio di gamma che comunque non rinuncia ad alcune feature premium.

Il nuovo tablet mid-range di Samsung con supporto alla S-Pen è ufficiale

Il design e la costruzione di questo nuovo dispositivo dell’azienda sudcoreana sono molto simili a quelli del fratello maggiore appartenente alla fascia top del mercato. Costruito in una scocca in metallo, il nuovo Galaxy tab S6 Lite vanta un grande display con una diagonale pari a 10.4 pollici in risoluzione pari a 2000 x 1200 pixel. Questa volta il pannello è un IPS LCD e non un superAMOLED.

Come anticipato dai rumors precedenti, il processore montato a bordo è un SoC octa-core con una frequenza di 2.3 GHz e dovrebbe trattarsi del SoC Exynos 9611 (anche se Samsung non ha ancora rivelato il nome del processore). I tagli di memoria interna sono pari a 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno. Memoria leggermente inferiore rispetto al modello standard, quindi, anche se qui abbiamo uno slot microSD per espandere la memoria fino a 1 TB.

Una delle caratteristiche di fascia top che eredita questo nuovo tablet è la presenza del famoso pennino dell’azienda, cioè la S-Pen. Samsung ha inoltre realizzato una cover a libro per il device che permette di conservare il pennino tramite un piccolo magnete. La connettività prevede poi il Bluetooth 5.0, il jack audio, il Wi-Fi, la connessione LTE e due speaker audio AKG con supporto al Dolby Atmos.

In ambito fotografico troviamo una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una fotocamera anteriore da 5 megapixel. Per quanto riguarda il software, a bordo abbiamo Android 10 con l’interfaccia One UI 2.0 e, infine, troviamo una batteria da 7040 mAh con una porta di ricarca USB Type C.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite sarà disponibile all’acquisto nelle colorazioni Oxford Gray, Chiffon Pink e Angora Blue per il mercato indonesiano, ma al momento Samsung non ha dato informazioni sul prezzo e sulla sua disponibilità anche presso altri mercati.