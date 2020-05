SIM top number, un fenomeno davvero in forte crescita negli ultimi mesi, in particolar modo in seguito al servizio televisivo de Le Iene dello scorso anno, tramite il quale è stato effettivamente tolto il velo da un mercato sommerso in grado di fruttare migliaia di euro ad alcuni utenti.

Ad affiancare le compravendite di smartphone/cellulari da collezione, troviamo infatti i numeri di telefono; avete capito bene, al mondo esistono consumatori pronti a sborsare migliaia di euro per accaparrarsi un numero particolare, con ripetizioni uniche nel loro genere. Le compravendite avvengono perlopiù sui siti di aste online e, è importante sottolinearlo, sono completamente legali.

Presa consapevolezza della portata del fenomeno, gli operatori telefonici hanno deciso di attivarsi per una buona causa, hanno infatti indetto un’asta di beneficenza, il cui ricavato è stato interamente devoluto all’Istituto Nazionale alla lotta contro i Tumori. Ecco i risultati ottenuti.

SIM top numer: i prezzi di vendita

TIM – numero 33Y XXXXXXX – venduto al miglior offerente a 8’600 euro .

– numero – venduto al miglior offerente a . TIM – numero 339 YYXXXXX – venduto al miglior offerente a 2’210 euro .

– numero – venduto al miglior offerente a . Vodafone – numero 342 XXXXXYY – venduto al miglior offerente a 1920 euro .

– numero – venduto al miglior offerente a . Wind – numero 320 XYZYZYZ – venduto al miglior offerente a 856 euro .

– numero – venduto al miglior offerente a . 3 Italia – numero 393 XY9XXY9 – venduto al miglior offerente a 343 euro.

All’asta indetta su eBay hanno partecipato oltre 600 persone, numeri notevoli per una buonissima causa. Se siete in possesso di un numero di telefono simile ai precedenti, sappiate che potreste davvero avere tra le mani una piccola fortuna, a patto naturalmente che troviate il giusto compratore (non è sempre così scontato al giorno d’oggi).