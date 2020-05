Instagram, app conosciuta e amata da tutto il mondo, oltre ad essere un ottimo modo per farsi conoscere attraverso foto, video e storie, rappresenta il mezzo per fare marketing o anche per guadagnare soldi. Sta di fatto che le persone ambiscono ad un numero elevatissimo di follower. Fortunatamente è possibile raggiungerlo attraverso la guida qui in basso.

1. Posta foto originali e interessanti

La regola fondamentale per acquisire nuovi seguaci senza perderne il follow, sta nel pubblicare sempre foto interessanti e di ottima qualità. Questa tecnica potrà sembrare scontata ma è fondamentale per avere successo su Instagram.

Una volta registrati sarà fondamentale connettere Instagram a Facebook in modo tale da acquisire i primi follower dalla seconda citata. Questo è un punto fondamentale per l’algoritmo di Instagram.

Importantissima è anche la costante attività sulla piattaforma, mettendo diversi like o commentando le foto di altri utenti. Così questi ti noteranno e ricambieranno con un follow o un like.

4. Scrivi in Inglese

L’altra tecnica per crescere su Instagram a livelli internazionali è senz’altro la lingua inglese. Infatti parlare in un’altra lingua vi permetterà di farvi comprendere da utenti di tutto il mondo.

5. Usa hashtag

La strategia più utile riguarda gli hashtag. Infatti, inserirne in un determinato modo vi permetterà di giungere a molti più utenti. Per conoscere quali siano gli hashtag più popolari vi consigliamo di cercare Top Hashtag, oppure utilizzare l’app Tags For Like.

6. Pubblica in determinati orari

L’orario ha un ruolo molto importante nell’acquisizione dei like. Infatti postare in determinati orari aumenta l’engagement e non di poco. L’orario perfetto viene dopo le 17 (sopratutto il Lunedì) e la domenica. In più è consigliato postare ogni 3 ore in quanto aumenta la portata organica di ogni singolo post.

7. Segui l’hashtag #firstpost

Digita l’hashtag “firstpost” nella barra di ricerca e segui quante più persone puoi. Le persone appena iscritte sono più propense a ricambiare il follow.

8. Usa l’app Follower Free o simili

Tra le app che vi permettono di acquisire nuovi follower vi è Follower Free e 1000 Follower, ma ne esistono diverse.

Queste ti permettono di accumulare crediti seguendo persone o mettendo like alle loro foto e comprare like o follower.

9. Usa CrowdFire

Questa vi permette di eliminare gli utenti che hanno smesso di seguirti facendo un po’ di pulizia nel profilo!