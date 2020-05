tributi obbligatori che i cittadini devono pagare. Nel corso degli anni sono state avanzate una moltitudine di richieste le quali chiedevano esplicitamente di abolire i due pagamenti citati precedentemente. Ad oggi però non si è segnalato alcun cambiamento davvero importante in merito. Quindi, in definitiva, sono ancora obbligatori da pagare. Il Canone Rai e il Bollo Auto sono dueche i cittadini devono pagare. Nel corso degli anni sono state avanzate una moltitudine di richieste le quali chiedevano esplicitamente dii due pagamenti citati precedentemente. Ad oggi però non si è segnalato alcun cambiamento davvero importante in merito. Quindi, in definitiva, sono ancora obbligatori da pagare.

Canone Rai e Bollo Auto: probabilmente saranno obbligatori sempre e non verranno mai aboliti

L’emergenza sanitaria purtroppo ancora in corso, ci ha fatto rendere conto ancor di più di una cosa: la possibile abrogazione del Canone Rai o del bollo auto è sempre più lontana. È vero che il Governo Italiano ha aiutato molte famiglia permettendogli di affrontare l’emergenza, ma queste due imposte sembra che non verranno comunque mai cancellate. Ma esiste un modo alternativo per far sì che lo stato possa avere ugualmente gli stessi introiti?