Android: 5 app a pagamento sono solo oggi gratis sul Play Store Google

Pian piano Android è arrivato dove meritava di stare, ovvero al primo posto in classifica tra i vari sistemi operativi. Inizialmente il robottino verde non godeva di grande credito, visto che qualcuno ne criticava la stabilità. Proprio adesso si tratta invece di uno dei suoi punti fermi, i quali rendono la piattaforma inviolabile ma soprattutto molto rapida nelle varie operazioni di rito.

Android sta andando amanti grazie alle sue principali qualità, le quali sono capeggiate da una versatilità fuori dal comune. Questo aspetto non è disponibile presso nessun altra piattaforma, che sia mobile o fisso. Attualmente, almeno tenendo conto del numero di utenti, il robottino verde ha battuto anche Windows. Ci sono oltre 2,5 miliardi di persone che utilizzano uno smartphone Android, all’interno del quale non può mancare il celebre Play Store. Sembra essere questa la soluzione migliore per scaricare qualsiasi applicazione o gioco che sia gratis o a pagamento.

Android, solo per oggi ci sono cinque titoli che potete scaricare gratuitamente invece che a pagamento

Nella lista sottostante potete trovare alcuni dei titoli più interessanti che solo per oggi Android offre gratis sul Play Store. Per facilitarvi le cose, abbiamo inserito anche il link per il download diretto. Vi basterà cliccare sul titolo per procedere allo scaricamento.