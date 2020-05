La quarta stagione di Elite è finalmente ufficiale: la produzione spagnola che è riuscita ad ammaliare ordate di abbonati tornerà presto con delle nuove puntate sebbene qualcosa cambierà inesorabilmente. Nel corso della terza stagione alcuni componenti del cast hanno infatti abbondato la prestigiosa scuola privata per poter andare o al college o seguire la propria strada: tale avvenimento avrà ripercussione anche sulla futura stagione in quanto diversi personaggi non saranno presenti.

Non è ancora chiaro se Netflix abbia deciso di stupire gli utenti non inserendo gli attori interpreti di Valerio, Carla, Nadia e Lucrezia nel cast fisso ma consentendo loro di diventare guest star: la voglia di rivederli, comunque, è molto forte tra gli spettatori. (Il video annuncio qui)

Oltre ad Elite, in ogni caso, anche altre nuove serie TV torneranno disponibili con nuovi episodi, sebbene concedere una data d’uscita ufficiale a chi ci legge è praticamente impossibile.

Netflix: il prossimo anno sarà l’anno di Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra?

Gli show in attesa di nuove stagioni sono diversi, non è infatti un mistero che gli utenti trepidanti di assistere a nuovi episodi di Riverdale, Black Mirror e Suburra sono numerosissimi. Purtroppo le notizie in merito a queste tre produzioni sono discordanti: a causa dell’emergenza sanitaria sono nati alcuni problemi che porteranno, senza ombra di dubbio, a qualche ritardo.

Caso diverso, invece, è rappresentato da Suburra: è ormai molto tempo che gli utenti stanno attendendo la terza ed ultima stagione; i lavori per la stessa sono iniziati ormai un anno fa eppure, ancora ad oggi, non sono trapelate notizie sulla possibile uscita. Persino Alessandro Borghi ha risposto, stremato, su Instagram di essere all’oscuro di ogni dettaglio: si spera che Netflix concederà tale gioia quanto prima ai suoi abbonati!