Le email e gli SMS non sono gli unici strumenti utilizzati dai cyber-criminali per la diffusione di tentativi di frode online come il phishing e lo smishing. I social e le app di messaggistica istantanea sono sempre più impiegate dai malfattori che, utilizzando sempre nuovi espedienti, creano vere e proprie truffe capaci di mettere in pericolo i dati e il denaro delle vittime.

Di recente, appunto, è stato ideato un nuovo inganno capace di far cadere in trappola tantissimi utenti. La nuova truffa è stata segnalata dalla Polizia Postale attraverso la sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia”. Si tratta di un messaggio riguardante una nuova iniziativa proposta da IKEA, tramite la quale gli utenti avrebbero la possibilità di ricevere buoni dal valore di 250€.

IKEA regala buoni da 250€: la nuova truffa arriva tramite WhatsApp!

Una delle ultime truffe online segnalate dalla Polizia Postale arriva tramite WhatsApp. I cyber-criminali spacciandosi per IKEA diffondono dei messaggi che informano gli utenti di essere stati selezionati; e, quindi, di avere la possibilità di riscuotere dei buoni dal valore di 250€. L’azienda ovviamente conferma l’inaffidabilità dell’iniziativa proposta da questo messaggio ed esorta tutti ad affidarsi soltanto alle iniziative presenti sul sito ufficiale.

La Polizia Postale, inoltre, rinnova l’invito a ignorare quei messaggi e quelle email contenenti link di accesso rapido o file allegati. E’ sempre opportuno, quindi, accedere autonomamente alle pagine ufficiali; così da non ritrovarsi coinvolti in truffe che sfruttano siti clone capaci di trafugare i dati e mettere a rischio la propria sicurezza. Si consiglia, inoltre, di ignorare tutte le comunicazioni relative alla possibilità di ottenere premi e denaro senza chiedere nulla in cambio.