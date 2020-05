WindTre è davvero riuscita a sorprendere tutti gli utenti con il lancio di un’offerta a dir poco inaspettata, ed allo stesso tempo ricchissima di contenuti, stiamo parlando della nuovissima Unlimited 200 Special, la promozione tramite la quale sarà possibile attivare anche 200 giga al mese.

In netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, ovvero le classiche operator attack, la suddetta risulta essere disponibile per tutti i consumatori sul territorio nazionale. Ciò sta a significare che coloro che vorranno richiederla lo potranno fare sia con portabilità del numero originario, che non, fino ad arrivare addirittura ai già clienti WindTre.

La limitazione più grande riguardante la Unlimited 200 Special è sicuramente il prezzo di vendita, corrisponde a ben 29,99 euro al mese, da versare originariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Per aiutare il consumatore nella spesa, e sopratutto non costringerlo a ricaricare tutte le volte la SIM, WindTre permette di attivare l’addebito sul conto corrente bancario senza costi aggiuntivi (né variazioni al bundle).

WindTre: ecco la promozione

La promozione è sicuramente speciale per il bundle effettivamente messo a disposizione, a conti fatti il consumatore si ritrova a poter mettere le mani su 200 giga alla massima velocità disponibile, 200 SMS da inviare a chiunque desideri, per concludere poi con illimitati minuti da spendere verso ogni numero di telefono.

Nel momento in cui verrà effettivamente richiesta, è bene ricordare comunque la presenza del vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi, in questo periodo se l’utente opterà per la portabilità sarà costretto a pagare una piccola penale.