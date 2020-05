Alcune SIM Card sono più uniche che rare. Esiste un mercato segreto che in Italia vale migliaia di euro. Si tratta del collezionismo di numeri speciali cui molti cittadini stanno rivolgendo la propria attenzione creando un vero e proprio business. La prova è arrivata dopo la nostra inedita intervista diretta con uno dei personaggi più noti del settore.

In particolare si è discusso in merito ai numeri ripetuti ed ai prefissi che in abbinamento ai primi fanno lievitare il prezzo di questa particolari schede. I più fortunati ricevono proposte decisamente allettanti che possono maturare anche milioni di euro per singolo numero. Ecco un fulgido esempio del reale valore commerciale dei supporti.

SIM che valgono una autentica fortuna

All’interno di un servizio andato in onda su “Le Iene” si è scoperto che esiste un merchandising secondario per il segmento della telefonia mobile. I fondi ricevuti da parte di TIM, Wind, 3 Italia e Vodafone con la vendita dei numeri sono andati all’Istituto Nazionale dei Tumori. Si sono registrare cifre significative, ora riportate in questo nuovo rapporto:

339 YYXXXXX, donato da TIM, è stato venduto per 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato da Vodafone, è stato assegnato per la cifra di 1.920 €;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto a un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro

Ovviamente niente e nessuno vieta ad un utente di aggiudicarsi un’asta milionaria. Sceicchi, società di servizi, calciatori e team calcistici pagherebbero fior di quattrini per avere numeri con cifre uguali. Si pensi, ad esempio, all’accoppiata prefisso – numero del tipo: “3XX XX XX XXX” in cui tutti i numeri sono ripetuti uno di seguito all’altro. Provate a mettere in vendita il vostro numero speciale e fateci sapere quali sono le proposte ricevute.