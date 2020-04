Come promesso dall’azienda cinese, Honor ha da poco svelato ufficialmente per il mercato cinese i nuovi medi di gamma Honor Play 4T e Honor Play 4T Pro. Questi due dispositivi si presentano come due ottimi prodotti, soprattutto per l’ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Ecco i nuovi mid-range dell’azienda cinese Honor

I due dispositivi dell’azienda condividono alcune specifiche tecniche principali, ma differiscono dal punto di vista del design. La versione standard vanta infatti un display forato IPS LCD, mentre la versione Pro monta un display SuperAMOLED con un piccolo notch a goccia centrale. Posteriormente, entrambi i device hanno le fotocamere inserite in una zona rettangolare, ma la variante Pro ha un design più elegante grazie alla presenza dei bordi curvi.

Troviamo invece leggere differenze dal punto di vista prestazionale. Honor Play 4T monta il processore HiSilicon Kirin 710, mentre Honor Play 4T Pro monta il SoC HiSilicon Kirin 810. La batteria è invece su entrambi da 4000 mAh, anche se sulla versione Pro troviamo il supporto alla ricarica rapida da 22.5W.

Honor Play 4T / Honor Play 4T Pro – scheda tecnica

Display forato IPS LCD d 6.3 pollici in HD+/ Display SuperAMOLED con notch da 6.3 pollici in FullHD+

SoC HiSilicon Kirin 710 / SoC HiSilicon Kirin 810

6 GB di RAM e 128 GB / 6 o 8 GB di RAM e 128 GB

Dual camera posteriore da 48+2 megapixel / Tripla fotocamera posteriore da 48+8+2 megapixel

Fotocamera frontale da 8 megapixel / Fotocamera frontale da 16 megapixel

Batteria da 4000 mAh su entrambi

Altro: sensore biometrico fisico posteriore / sensore biometrico in-display

Prezzi e disponibilità

I due nuovi device targati Honor saranno disponibili all’acquisto a partire dal prossimo 21 aprile secondo i seguenti prezzi: