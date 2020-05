Esselunga è paurosa perché assolutamente in grado di lanciare una campagna promozionale degna sostituta delle più rinomate soluzioni disponibili sul mercato, sia in termini di prezzi finali di vendita, che di qualità generale dei prodotti inclusi.

Il volantino Esselunga attuale risulta essere disponibile solo ed esclusivamente in negozio fino al 27 maggio 2020, è bene ricordare infatti che gli acquisti tecnologici non possono essere completati online, ma sarà sempre necessario recarsi nei punti vendita sparsi per il territorio. Indipendentemente da ciò, tutti i prodotti inclusi nella campagna sono commercializzati in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Le migliori offerte Amazon e tutti gli ultimi codici sconto gratis sono elencati sul nostro canale Telegram ufficiale, scopriteli a questo link.

Volantino Esselunga: queste sono le offerte da non perdere

L’idea di Esselunga è stata quella di puntare integralmente verso il marchio più famoso e ricercato al mondo, offrendo però un prodotto non qualitativamente elevato o troppo recente. La promozione centra pienamente l’Apple iPhone 7, un device in vendita da ormai diversi anni dalla scheda tecnica di livello sicuramente inferiore a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Nello specifico parliamo di 4.7 pollici di display Retina HD, di soli 2GB di RAM, di un componente posteriore da 12 megapixel (singolo) e di un anteriore da 7 megapixel, tutto affiancato da un processore A10 Fusion, il chip NFC, 64GB di memoria interna ed il classico sistema operativo iOS 10.

Il prezzo di vendita rispecchia comunque la qualità generale del prodotto, difatti si ferma a 299 euro per la versione no brand.