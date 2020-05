Unieuro torna ad essere devastante, proprio in questi giorni di metà Maggio è riuscita a sfornare una nuova ottima campagna promozionale tramite la quale gli utenti possono approfittare di sconti anche del 50%.

Gli acquisti, come sempre accade nel momento in cui parliamo di Unieuro, risultano essere pienamente effettuabili sia online che nei punti vendita sul territorio nazionale. Coloro che sceglieranno di affidarsi al sito ufficiale, è importante ricordarlo, potrebbero godere della spedizione gratuita direttamente al proprio domicilio; acquistando invece un elettrodomestico in negozio, se risiedete entro 30km dal punto vendita, vi consegneranno il prodotto a costo zero.

Volantino Unieuro: le offerte sono davvero le migliori in circolazione

Per il volantino Unieuro il rapporto qualità/prezzo risulta essere sempre alla portata del consumatore finale, almeno nella maggior parte dei casi. Il top di gamma di cui vi possiamo sicuramente consigliare l’acquisto è il Samsung Galaxy S10+, un dispositivo oggi in vendita a 729 euro, sebbene comunque sia sul mercato già da un anno.

Le alternative ad ogni modo non mancano, tra i terminali più richiesti del momento annoveriamo sicuramente Huawei P30 Pro al prezzo di 599 euro, passando anche per Xiaomi Redmi Note 8T in vendita a 169 euro, o più semplicemente il nuovissimo LG K41 a 159 euro.

Il volantino Unieuro risulta essere veramente ricco di offerte e di prodotti di qualità eccelsa, se volete approfittare delle promozioni migliori in circolazione, aprite subito le pagine che potete trovare direttamente qui sotto.