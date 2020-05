L’operatore francese Iliad ha ulteriormente prorogato, fino al 1° giugno 2020, la propria promozione di solidarietà digitale chiamata Voce con 10 GB di traffico internet in più rispetto al solito.

I 10 GB di traffico internet aggiuntivi sono proposti appositamente per l’iniziativa di solidarietà digitale. Inizialmente portava la data di scadenza dello scorso 3 aprile ma è stata ulteriormente prorogata. Scopriamo insieme i dettagli.

Iliad proroga la sua offerta Voce con 10 GB di traffico aggiuntivo a 4.99 euro al mese

La promozione dell’operatore che stiamo per presentarvi rientra nel programma Solidarietà digitale, che era stato promosso dal Ministro Paola Pisano per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione con l’obiettivo di incentivare la permanenza in casa della popolazione e supportare lo smart working e la didattica digitale. Di base l’offerta Voce prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 MB di traffico internet a 4.99 euro al mese.

Adesso invece il bundle prevede minuti ed SMS illimitati oltre a 10 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. Il prezzo invece rimane lo stesso, ovvero 4.99 euro al mese fino al prossimo 1° giugno 2020. Vi ricordo che che i 10 Giga di traffico internet e le chiamate internazionali di rete fissa verso più di 60 destinazioni e chiamate internazionali di rete mobile verso Usa e Canada sono stati erogati a partire dal 12 Marzo 2020 a tutti i clienti Iliad Voce attivati entro l’11 Marzo 2020.

In caso di extrasoglia la connessione sarà automaticamente bloccata. Il cliente potrà comunque decidere di riattivarla per navigare a consumo al prezzo di 90 centesimi di euro per ogni 100 Megabyte consumati. Per scoprire maggiori dettagli o altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.