Il produttore cinese Honor ha da poco rivelato ufficialmente un nuovo device della serie Honor X, ovvero il nuovo smartphone medio di gamma Honor X10 5G. Quest’ultimo dispone di un design a tutto schermo e del supporto alle reti di quinta generazione.

Ecco il nuovo mid-range con supporto al 5G di Honor

Il nuovo terminale dell’azienda cinese riprende alcune scelte stilistiche viste sugli scorsi Honor 9X e Honor 9X Pro. Come già accennato, infatti, sul fronte è presente un design full screen dato che troviamo una selfie camera pop-up a comparsa. Nello specifico, questa fotocamera è caratterizzata da un sensore fotografico da 16 megapixel. Il display, invece, è un IPS LCD in risoluzione FullHD+ e con un refresh rate pari a 90Hz.

Il SoC montato a bordo di questo device è l’ultimo prodotto dall’azienda, cioè il processore HiSilicon Kirin 820 dotato del supporto alla nuova connettività 5G (sia in modalità stand alone che in modalità non-stand alone). Come tagli di memoria troviamo 6/8 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage interno.

In ambito fotografico, sul posteriore sono alloggiate in una zona rettangolare tre fotocamere. Abbiamo un sensore fotografico primario da 40 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Sono poi presenti svariate funzioni fotografiche, come la modalità Super Night Mode ed è possibile registrare video in slow motion fino a 960fps. A chiudere il cerchio abbiamo una batteria da 4300 mAh con ricarica rapida da 22.5W e Android 10 a bordo.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor X10 sarà disponibile all’acquisto in Cina in diverse colorazioni (Sapphire Blue, Midnight Black, Titanium Silver e Fiery Orange) ad un prezzo di partenza che si aggira attorno ai 245€ al cambio, mentre il prezzo massimo è di circa 300€.