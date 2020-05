Negli ultimi anni, grazie al suo catalogo pressoché infinito, Netflix ha ottenuto un successo mondiale senza precedenti, arrivando a registrare circa 150 milioni di utenti paganti in tutto il mondo. Sono molteplici, quindi, le serie televisive che nel tempo hanno riscosso parecchia fama, tra cui, ovviamente, After Life, Peaky Blinders e Sex Education. Scopriamo di seguito maggiori dettagli sul futuro delle seguenti serie TV.

After Life, Sex Education e Peaky Blinders: ecco le ultime novità sulle nuove season

Iniziamo di Peaky Blinders. La serie TV ambientata nel primo dopoguerra Inglese, racconta le vicende di una gang di ragazzi soprannominata Peaky Blinders. Dopo il recente successo riscosso dalla quinta stagione, finalmente è stato confermato l’arrivo di una sesta season. Ciononostante, però, a causa dell’emergenza Coronavirus tutte le riprese sono state temporaneamente bloccate, costringendo quindi gli autori della serie televisiva a posticipare la data di rilascio, prevista ad oggi nel secondo semestre del 2021. Si attendono notizie da parte di Netflix.

Proseguiamo con Sex Education. La serie TV teen drama del momento racconta in maniera sincera ed esplicita i fatti vissuti da un gruppo di adolescenti. Alcune settimane fa Netflix, dopo una lunga attesa, ha confermato attraverso i propri canali ufficiali l’arrivo della tanto attesa terza stagione. Anche in questo caso, però, la sospensione delle riprese ha costretto i produttori a far slittare la data di rilascio.

Chiudiamo infine con After Life. Sfortunatamente la serie TV Black comedy si trova attualmente in una situazione piuttosto complicata. Dopo il successo ottenuto dalla seconda stagione, purtroppo ad oggi la produzione non ha confermato il rilascio della terza season. Nonostante ciò, però, alcuni rumors sembrerebbero confermare l’arrivo.