Il volantino Expert torna a far sognare i consumatori, l’occasione per risparmiare su ogni acquisto effettuato è davvero ghiottissima, tutti possono pensare di accedere ai top di gamma, grazie al Tasso Zero, ma sopratutto a prezzi effettivamente inferiori alle aspettative.

La campagna promozionale corrente, va specificato, risulta essere fruibile su tutto il territorio nazionale (quindi senza regionalità o limitazioni particolari), nonché direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Optando per un acquisto online, la spedizione presso il domicilio è gratuita indipendentemente dall’ordine di spesa effettivamente raggiunto.

Volantino Expert: offerte imperdibili con tanti prezzi bassi

La beniamina delle campagne promozionali dei rivenditori è diventata indubbiamente Xiaomi, azienda in grado di produrre ottimi dispositivi dai prezzi estremamente ridotti e dalla buona qualità generale. Nel volantino Expert troviamo alcune buone occasioni, come ad esempio Xiaomi Mi Note 10, il terminale di fascia medio-alta acquistabile a 479 euro, passando anche per il super economico Xiaomi Redmi Note 8T a 179 euro (non dimentichiamo nemmeno la smartband Mi Band 4 a 29 euro).

Naturalmente la campagna strizza l’occhio anche ai brand più rinomati, annoveriamo ad esempio Samsung Galaxy Note 10 a 749 euro, come Galaxy A71 a 449 euro, Galaxy S10 Lite a 599 euro o Moto G Plus a 199 euro. Non mancano infine i top ed i modelli più nuovi, a partire dal flessibile Motorola Razr a 1599 euro, per finire ovviamente sui nuovi Huawei P40 e Samsung Galaxy S20.

