Il volantino Euronics accoglie alcune delle più importanti campagne promozionali del periodo, sebbene comunque risulti essere attivo solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio Via Lattea e non sul sito ufficiale.

Limitato temporalmente al 20 maggio, il volantino Euronics è un tripudio di buone offerte tra cui districarsi per cercare di risparmiare il più possibile con i propri acquisti. La limitazione più grande riguarda la regionalità, a conti fatti può essere sfruttato solamente nelle vicinanze dei punti vendita Via Lattea, senza possibilità di proroga altrove.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon e dei nuovi codici sconto, tutti elencati ogni giorno sul nostro canale Telegram.

Volantino Euronics: le offerte che fanno sognare gli utenti

Lo smartphone di più alta qualità incluso all’interno del volantino Euronics è sicuramente lo Huawei P30 Pro, best buy e cameraphone assoluto del 2019, oggi si trova ancora sulla cresta dell’onda grazie proprio alla presenza dei servizi Google e di caratteristiche tecniche davvero molto interessanti. Il prezzo finale di vendita corrisponde esattamente a 599 euro, per la versione no brand con garanzia di 24 mesi.

Volendo comunque spendere molto meno è possibile avvicinarsi allo Huawei Nova 5T, un dispositivo dal buonissimo rapporto qualità/prezzo, considerando che ad oggi è in vendita a 299 euro, e grazie al quale il consumatore riesce a garantirsi prestazioni più che accettabili.

Il volantino Euronics ovviamente non termina qui, tra le sue pagine si possono scovare anche altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, come Samsung Galaxy A71, Huawei P30 Lite e similari, tutti a prezzi inferiori rispetto al listino originario.