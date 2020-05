Esselunga riparte dall’amatissima offerta tech con il lancio di un prezzo molto interessante su un prodotto di casa Apple, in particolare uno smartphone non proprio di ultima generazione, ma ancora in voga tra i consumatori italiani.

Dopo averci conquistati con l’ottimo prezzo applicato sul Samsung Galaxy S10, Esselunga torna a soddisfare anche l’altra metà della popolazione, proponendo un’offerta tech mirata su un prodotto dell’azienda di Cupertino. La riduzione è attiva esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale aziendale, fino al 27 maggio 2020, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Volantino Esselunga: questi sono i prezzi da non perdere di vista

Il volantino Esselunga non si butta su un modello di ultimissima generazione, ma decide di affondare le proprie radici nell’Apple iPhone 7, un piccolo modello di ormai qualche anno, acquistabile comunque con un esborso finale di soli 299 euro.

La scheda tecnica parla di un device consigliato per gli utenti che non puntano ad un qualcosa di troppo innovativo o dalle grandi dimensioni, ma che comunque non possono fare a meno del marchio Apple. Nello specifico infatti, ecco arrivare un display da 4.7 pollici Retina HD, processore A10 Fusion, 2GB di memoria RAM, fotocamera posteriore singola da 12 megapixel, fotocamera frontale da 7 megapixel, chip NFC e certificazione IP67 contro acqua e polvere (memoria interna, non espandibile, pari a 32GB).

Il prodotto è commercializzato in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nel negozio d’acquisto.