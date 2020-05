MediaWorld si rinnova ed inizia a pensare all’estate, per questo motivo ha deciso di lanciare un volantino con la tecnologia necessaria per godersi il fresco, al suo interno troviamo infatti i migliori condizionatori e le soluzioni più innovative, per cercare di “vivere meglio” una stagione in cui molti di noi resteranno a casa.

Con scadenza fissata al 24 maggio, il volantino corrente meglio riassume il cambiamento stagionale, questi è infatti il periodo ideale per iniziare a testare i dispositivi per la prossima stagione, nell’idea di completarne l’acquisto se malfunzionanti.

Il volantino MediaWorld risulta essere attivo sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale, acquistando online, lo ricordiamo, è prevista la consegna gratuita presso il domicilio su ogni ordine di spesa.

Volantino MediaWorld: tante offerte per risparmiare al massimo

Sfogliando le pagine della campagna promozionale l’utente potrà effettivamente scoprire innumerevoli offerte suddivise per tipologia di prodotto, fermo restando entro sempre i climatizzatori.

Si parte dai climatizzatori fissi mono, passando per i fissi dual, portatili, ventilatori, deumidificatori e similari. Le modalità di acquisto sono rimaste invariate al periodo pre-covid 19, gli interessati possono sia richiedere la consegna a casa, che il ritiro in negozio, in entrambi i casi è da considerarsi completamente gratuito.

Il volantino MediaWorld lo potete trovare direttamente a questo link, la validità della campagna è fissata fino al 20 maggio 2020, con possibilità di risparmio davvero interessanti, nella speranza che non sia un’Estate tanto diversa dalle altre.