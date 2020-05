L’operatore ho Mobile presenta una nuova offerta solo Giga che permette di ricevere ogni mese un’eccezionale quantità di traffico dati in 4G Basic a un prezzo davvero conveniente. La tariffa, a differenza delle altre offerte ho Mobile, è dedicata a tutti i nuovi clienti che desiderano attivare la SIM solo dati effettuando il trasferimento del numero all’operatore low cost di Vodafone o attivando una nuova linea.

In entrambi i casi è possibile procedere con l’acquisto della SIM attraverso il sito ufficiale del gestore, che permette di ricevere la scheda direttamente a casa o di ritirarla in una delle edicole abilitate; i clienti interessati possono effettuare l’acquisto anche presso i punti vendita ho Mobile. L’operatore richiede una spesa iniziale di 22,99 euro; tramite la quale si procede con l’acquisto della SIM, l’attivazione e la prima ricarica da utilizzare al rinnovo della promozione.

ho Mobile: l’offerta solo Giga è disponibile a 12,99 euro al mese!

L’offerta solo Giga dell’operatore virtuale ho Mobile prevede una spesa mensile di soli 12,99 euro, da sostenere tramite credito residuo. I clienti ricevono ogni mese 100 GB di traffico dati in 4G Basic ma non hanno la possibilità di effettuare chiamate o inviare SMS gratuitamente. Infatti, è prevista una spesa di 0,19 euro al minuto per le chiamate e di 0,29 euro per ogni SMS inviato.

Il gestore assicura l’inesistenza di costi aggiuntivi, infatti è possibile usufruire dei servizi importanti senza dover saldare alcuna spesa. I servizi inclusi nel prezzo sono: l’avviso e trasferimento di chiamata; il servizio di navigazione hotspot e l’sms ho. chiamato.