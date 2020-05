La piattaforma di contenuti in streaming Netflix vi ricordo che durante il periodo di lockdown ha deciso di limitare la qualità del proprio servizio in streaming per evitare di sovraccaricare le infrastrutture in risposta ad una richiesta dell’UE.

Sembrerebbe che la società abbia recentemente iniziato ad allentare la misura in Europa, a partire dalla Germania. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa novità.

Netflix ripropone la qualità normale del proprio servizio

Durante il lockdown, la limitazione della larghezza della banda di tramissione a 7.62 Mbps ha portato al degrado della qualità dello streaming sulla piattaforma, soprattutto dei video in 4K. Nonostante questo, in Germania lo streaming dei contenuti in 4K ultimamente sta raggiungendo i 15.25 Mbps, attestandosi sui livelli qualitativi precedenti alla pandemia.

Sembrerebbe quindi che il colosso stia tornando al regime di normalità, mano a mano che le persone tornano al lavoro, scongiurando quindi la possibilità di intasamenti nella linea internet. Nonostante tutti i buoni propositi, per tornare ai livelli precedenti al lockdown Netflix dovrà molto probabilmente accordarsi con i singoli ISP dei vari paesi che saranno a loro volta soggetti alle decisioni dei propri governi.

La rimozione dei limiti di banda avvenuta recentemente in Germania, dovrebbe verificarsi anche in altri paesi dell’Unione Europea, compresa l’Italia, anche se al momento le modalità e le tempistiche sono ancora sconosciute. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche giorno, nel frattempo possiamo gustarci tutti i contenuti presentati nel mese di maggio 2020, che vi ricordo sono davvero tanti e abbastanza attesi da tutto il pubblico.