Il colosso dell’e-commerce Amazon ha recentemente deciso di regalare gratuitamente un altro mese del proprio servizio Prime, solamente ad alcuni utenti selezionati.

Più precisamente, si tratta di una proroga della scadenza della prova gratuita, solitamente indicata in un mese. Vi ricordo che chiunque può chiedere un mese di servizio gratuito sul sito ufficiale della piattaforma. Ora scopriamo tutti i dettagli.

Amazon offre un altro mese di Prime gratuito ad alcuni utenti

Prima di tutto voglio ricordarvi che il servizio Prime permette di accedere ad una lunga lista di vantaggi a fronte di un costo annuale di 36 euro o mensile di 3.99 euro. Il servizio comprende consegne rapide e gratuite su tantissimi prodotti, Prime Video che offre una piattaforma di contenuti in streaming molto ampia, Prime Music che è una piattaforma simile alla precedente ma legata alla musica, Photos, Twitch e molto altro.

Nonostante il mese gratis sia di norma riservato ai nuovi iscritti, di tanto in tanto Amazon ne regala un altro anche a chi si fosse iscritto in precedenza ma, al termine della prova, avesse deciso di non abbonarsi. Sembrerebbe quindi che il colosso sia disposto a fare più tentativi per cercare di convincere alcuni utenti ad abbonarsi al proprio servizio. Se per caso vi sta per scadere l’abbonamento, potete recarvi sulla piattaforma e scoprire se anche voi troverete un messaggio da parte della piattaforma.

Ci teniamo a sottolineare che alcuni utenti ci hanno segnalato che la piattaforma ha proposto loro più volte un rinnovo della prova gratuita, anche per più di due mesi consecutivi. Secondo il nostro modesto parere, pagare 36 euro all’anno per questo servizio è davvero un prezzo molto conveniente, se pensate che per Netflix paghereste molto di più, per avere sostanzialmente meno servizi. A voi la scelta!.