Come ben saprete, negli ultimi anni tutte le principali piattaforme social hanno tenuto in vita anche versioni più leggere, per fare in modo che anche gli utenti con uno smartphone meno potente, di bassa o media fascia, potessero utilizzare la piattaforma.

Un esempio sono sicuramente Facebook Lite ed Instagram Lite, proprio quest’ultima, è stata chiusa dal colosso di Menlo Park senza alcun preavviso. Scopriamo insieme tutti i dettagli ed il motivo principale.

Facebook ha chiuso Instagram Lite senza alcun preavviso

Come tantissime altre applicazioni in versione “più leggera”, Instagram Lite non era altro che una Web App che ha debuttato in Messico all’inizio dell’estate del 2018. Secondo AppBrain, aveva superato il milione di download alla data del 12 aprile scorso dopo essere stata aggiornata l’ultima volta a ottobre 2019. Gli utenti che hanno installato Instagram Lite ora vengono incoraggiati a passare a Instagram e indirizzati all’app principale anche se installano gli APK delle versioni precedenti dell’app.

Gli utenti che non trovano conveniente utilizzare Instagram è possibile ottenere praticamente la stessa esperienza andando sulla versione Web del social delle foto digitando l’indirizzo www.instagram.com nel browser dello smartphone ed eventualmente creando la scorciatoia nella schermata home del dispositivo per comodità.

Per il momento la società non ha rivelato il motivo per il quale ha deciso di chiudere la propria applicazione Lite, nonostante la sua buona diffusione a livello mondiale. Non sappiamo dire se tra qualche giorno verrà rilasciata una dichiarazione ufficiale, non ci resta che attendere maggiori indiscrezioni. Vi ricordo che nel frattempo potete utilizzare la versione desktop dell’applicazione.