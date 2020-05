Iliad contro Vodafone e TIM con una super offerta da 50GB e una sorpresa

Correre dietro a qualcosa che sembra non fermarsi incrementando la sua velocità di continuo, risulta faticoso oltre che inutile. Iliad è un vero e proprio fulmine per la concorrenza, quasi impossibile da prendere e da battere. Infatti le grandi aziende che operano nel mondo della telefonia si sono ritrovate spiazzate all’arrivo di questa nuova superpotenza in ambito mobile.

Le offerte del nuovo gestore proveniente dalla Francia hanno stupito fin dal primo momento, corrispondendo agli utenti diverse possibilità. La convenienza è certamente l’aspetto che salta all’occhio prima di qualsiasi altra cosa, visti i prezzi bassi che non scadono mai. Seguono poi i contenuti, che ora come ora non hanno rivali dal punto di vista della quantità. Proprio questi aspetti mescolati insieme hanno contribuito a rendere Iliad il gestore più ricercato del momento. Sono 5,5 milioni le persone che popolano il mondo di questo provider, ma ora c’è anche una grande novità.

Iliad, la migliore promozione è ancora disponibile allo stesso prezzo ma tutti gli utenti beneficeranno di una novità

Più volte gli utenti hanno richiesto a Iliad una maggiore flessibilità in merito alla connessione al di fuori del proprio paese di appartenenza. Gli italiani, dopo aver portato avanti le loro richieste per diversi mesi, hanno finalmente ottenuto un gran risultato.

Da ora è possibile usufruire di 4GB di traffico dati in 4G all’estero e non più di 2GB. Questa soluzione è disponibile in tutte le offerte, e quindi anche nella Giga 50 che è ancora presente sul sito ufficiale. Al suo interno ricordiamo che ci sono minuti ed SMS senza limiti con 50 giga, tutto per soli 7,99 € al mese per sempre.