Dopo gli ultimi smartphone top di gamma di casa Samsung, cioè il trio Galaxy S20, i prossimi dispositivi di punta del colosso sudcoreano saranno i prossimi device della serie Galaxy Note. Lo scorso anno Samsung decise di presentare ben due phablet, ovvero il Galaxy Note 10 e il Galaxy Note 10+, e sembra che anche quest’anno i device saranno due: Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20+.

Quest’anno Samsung ha proposto ben tre nuovi device top di gamma: il Samsung Galaxy S20, il Samsung Galaxy S20+ e il Samsung Galaxy S20 Ultra. Potevamo quindi immaginare che l’azienda avrebbe fatto lo stesso con la nuova serie di phablet del 2020, ma a quanto pare non sarà così.

Il CEO di Display Supply Chain Consultants, ovvero Ross Young, ha infatti svelato nel corso delle ultime ore numerosi dettagli di questi nuovi device. Da quanto rivelato, sembra che Samsung non porterà una versione Ultra del suo prossimo phablet ma ci saranno soltanto la versione standard e la versione Plus.

Note 20+ Display Leak

Note 20+ will grow from 6.8" to 6.87", resolution will increase to 3096 x 1444 resulting in a 497 PPI, 19.3:9 aspect ratio. It will also have 120Hz refresh with LTPO, lowest power implementation of 120Hz due to variable refresh. #GalaxyNote20+

— Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020