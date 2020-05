Comet non ha nessuna paura di Unieuro, per questo motivo l’azienda ha deciso di lanciare spettacolari offerte dai prezzi incredibilmente bassi, grazie alle quali gli utenti possono effettivamente raggiungere grandi prodotti, senza spendere cifre particolarmente elevate.

Gli interessati al mondo della tecnologia generale sono fortemente attratti dal volantino Comet attuale, proprio perché in grado di rendere la vita molto difficile alle dirette concorrenti. Coloro che vorranno completare gli acquisti, va ricordato, lo potranno fare direttamente nei punti vendita in Italia e sul sito ufficiale aziendale; in questo caso la spedizione è da considerarsi completamente gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Scoprite le ultime offerte Amazon e tutti gli spettacolari codici sconto gratis, ISCRIVENDOVI al canale Telegram di TecnoAndroid interamente dedicato.

Volantino Comet: finalmente tante ottime offerte

L’obiettivo del volantino Comet è proprio quello di cercare di fornire il massimo con il minimo sforzo, ecco quindi che alle spalle della campagna promozionale troviamo tantissimi prodotti a prezzi incredibilmente bassi da non mancare assolutamente.

Uno dei migliori è lo Xiaomi Mi Note 10, un vero e proprio top di gamma per quanto riguarda la qualità generale, “azzoppato” con la presenza di un SoC di fascia media (seppur ottimo) quale è lo Snapdragon 720G. Il prezzo finale è il plus da tenere in considerazione, soli 499 euro.

L’alternativa più economica è sicuramente rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, il medio di gamma dalle prestazioni super, in vendita a 269 euro per un dispositivo in grado di far girare la testa a molti di noi. Tutte le offerte del volantino Comet sono visionabili a questo link speciale.