Il volantino Expert nasconde all’interno della propria campagna promozionale un’occasione imperdibile per risparmiare il più possibile, tutti infatti hanno la possibilità di mettere effettivamente le mani su grandi prodotti al giusto prezzo finale di vendita.

Il risparmio è notevole ed è raggiungibile sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio, sopratutto in seguito alla riapertura nel mese corrente. Il consumatore che opterà per un acquisto online, ad ogni modo deve sapere che la consegna presso il domicilio sarà sempre gratis, indipendentemente dalla cifra o dalla tipologia del prodotto selezionato.

Volantino Expert: questi prezzi sono da invidiare

Una delle offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire riguarda sicuramente il Samsung Galaxy Note 10, il top di gamma assoluto e maggiormente consigliato per gli utenti Business, risulta essere oggi acquistabile con un esborso finale di soli 749 euro.

Scendendo nella richiesta, ma comunque restando entro la fascia alta del mercato della telefonia mobile, non possiamo trascurare lo Xiaomi Mi Note 10, un must have al prezzo di 479 euro, proprio perché in grado di convogliare grandi prestazioni, senza richiedere spese eccessive.

Il volantino Expert è composto davvero da tantissime pagine ed un elevatissimo numero di smartphone in promozione, non dimentichiamo infatti Huawei P40 a 799 euro, passando anche per LG G8s ThinQ a 399 euro, Huawei Nova 5T a 299 euro, Samsung Galaxy A20e a 149 euro e similari.

Scopriteli e conosceteli nel dettaglio aprendo le pagine che trovate elencate nel nostro articolo.