Il mercato degli operatori virtuali ha conosciuto una vera e propria espansione, la quale ha portato alla nascita di sempre più nuovi MVNO e alla conseguente consolidazione dei più forti. Tra i nomi di rilievo in questo settore, quello di Very Mobile fa la sua apparsa spesso e volentieri grazie anche alla sua attuale offerta che garantisce un ottimo rapporto qualità prezzo oltre a delle soglie molto alte.

Chi è interessato a cambiare operatore e dare un’opportunità ad un gestore virtuale, dunque, si trova davanti ad un’offerta molto conveniente e che potrebbe risolvere, una volta e per tutte, i problemi attualmente persistenti.

Very Mobile, un’offerta con tre prezzi diversi: svelati i dettagli

Attualmente Very Mobile concede a chi vuole diventare cliente un’unica soluzione che però prevede tre diversi prezzi. In particolar modo l’offerta di cui stiamo parlando garantisce a chi la sceglie:

minuti illimitati verso numerazioni mobili e fisse nazionali:

verso numerazioni mobili e fisse nazionali: sms illimitati da spendere a proprio piacimento;

da spendere a proprio piacimento; 30 GB di traffico dati in 4G.

In base a cosa varia il prezzo? Semplicemente in base all’operatore di provenienza; abbiamo già visto operatori come Kena Mobile o ho.Mobile applicare questa politica di prezzi, in questo caso sappiamo che: